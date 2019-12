Viadotti Sori: Cozzi, anticipare lavori

GENOVA, 30 NOV - Il procuratore Francesco Cozzi ha parlato al sindaco di Sori, comune del Levante genovese, spiegando che il viadotto sulla A12 (Genova-Livorno) non è a rischio crollo, ma che è necessario anticipare le manutenzioni. Il viadotto sovrasta parte del centro abitato: nei giorni scorsi è emerso dall'inchiesta che in alcuni punti il degrado è significativo. I lavori sono in corso in direzione Genova: una corsia è stata chiusa per consentire piccole manutenzioni già programmate.Il viadotto Sori è con Bisagno, Veilino, Pecetti e Fado, tra quelli su cui la magistratura genovese ha puntato il faro per sollecitare interventi di manutenzione dopo aver riscontrato segni di degrado. L'attività della procura è conseguente all'inchiesta sui falsi report sui viadotti compiuti da Spea, società che si occupava delle ispezioni sui ponti autostradali: i tecnici Spea, per gli inquirenti, avrebbero tenuto basse le valutazioni sulla salute dei viadotti per evitare che Aspi dovesse subito compiere interventi e limitare il transito.