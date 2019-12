Natale: Spelacchio è a Roma

ROMA, 02 DIC - L'albero di Natale di Roma, da due anni sopranominato ironicamente "Spelacchio", è tornato a campeggiare al centro di piazza Venezia. Dopo un lungo viaggio iniziato nei pressi di Varese a bordo di un camion, l'abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, è stato posizionato come da tradizione davanti all'Altare della Patria. Qui sarà inaugurato dalla sindaca Virginia Raggi che già oggi esulta: "Spelacchio is back! L'albero di Natale di Roma, il più famoso del mondo, è tornato! Vi aspetto l'8 dicembre a Roma per accendere le luci! Non solo: ci saranno tante fantastiche sorprese per i più piccoli".