Tweet prof Siena pro Hitler, polemiche

FIRENZE, 2 DIC - Polemiche per un tweet pro Hitler di un docente dell'Ateneo di Siena: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo", la frase, accompagnata da una foto di Hitler, apparsa il 30 novembre sul profilo del professor Emanuele Castrucci che insegna filosofia del diritto all'ateneo senese. Commenti critici ci sono stati anche per la prima presa di posizione, ritenuta troppo lieve, del rettore di Siena Francesco Frati. "Il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità" le sue prime parole su twitter. Stamani invece Frati ha espresso una ferma condanna per le "vergognose esternazioni del prof. Castrucci" che "offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso".