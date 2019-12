Scoperta fabbrica falso noti brand

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NAPOLI), 2 DIC - Più di 500 capi e quasi tre milioni di accessori di noti brand di moda, tutti falsificati. È quanto hanno scoperto a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Ottaviano nell'ambito di un'attività di contrasto al mercato della contraffazione.1 Seguendo alcune persone sospette, i finanzieri sono giunti in una vera e propria 'fabbrica del falso' messa su in un opificio di oltre 100 metri quadrati. All'interno della stamperia sono stati travati e sequestrati computer, hard disk portatili, stampanti, plotter da taglio, torchi grafici, presse-stirerie, compressori, macchine per applicare strass e bottoni e tanti altri accessori utili a realizzare i prodotti contraffatti. I Contraffatti famosi brand di moda (tra questi Gucci, Versace, Chanel, Givenchy, Chiara Ferragni, Vogue, Levi's, Adidas, Diesel, Balmain Paris, Pyrex, Frutta, ButNot, Boy London, Supreme, Dsquared2, tutte aziende vittime della falsificazione).