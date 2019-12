Esplosione in garage, uomo è grave

FOLLONICA (GROSSETO), 1 DIC - A causa dell'esplosione in un garage stasera a Follonica (Grosseto), un uomo risulta gravemente ferito. Intervenuti 118 e vigili del fuocom che stanno mettendo in sicurezza il luogo. Lo scoppio c'è stato in via Torricella dopo le 19. Cause già in corso di accertamento da parte dei pompieri.