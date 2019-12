ROMA, 1 DIC - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. LUNEDI' 2 DICEMBRE Al Nord miglioramento e maggiori schiarite sulle regioni di Nordovest, fenomeni residui al Nordest, piogge ancora a tratti moderate sulla Romagna. Temperature in aumento, massime tra 9 e 13. Al Centro cielo molto nuvoloso con instabilità, acquazzoni sparsi che localmente assumeranno anche carattere temporalesco. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. Al Sud transito di diffuse velature. Nubi a tratti più consistenti su Campania e Calabria ionica con locali deboli piogge. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20. MARTEDI' 3 DICEMBRE Al Nord nuvolosità irregolare sulle regioni di Nordovest ma senza fenomeni associati. Più sole invece su Alpi, Prealpi e regioni di Nordest. Temperature stabili, massime tra 9 e 12. Al Centro molte nubi con piogge sulla Sardegna orientale, deboli fenomeni al mattino tra Appennino e basso Lazio, asciutto altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 18. Al Sud rovesci sul Gargano, nuvoloso altrove con piogge la sera sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. MERCOLEDI' 4 DICEMBRE Al Nord prevalenza di condizioni meteorologiche stabili e generalmente soleggiate, salvo annuvolamenti sull'Emilia Romagna ma senza piogge. Temperature in calo, massime tra 6 e 10. Al Centro peggioramento sulla Sardegna con rovesci sparsi anche temporaleschi. Meglio sulle regioni peninsulari con tempo asciutto. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Al Sud iniziali condizioni di bel tempo con tendenza a peggioramento e piogge a fine giornata tra Sicilia e Calabria. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 18. (ANSA)