Sala: mi aspetto avversario importante

MILANO, 30 NOV - "E' chiaro che un candidato importante me lo aspetto. Milano nella storia non è mai stata una città di sinistra o di destra. E' stata però una città, ed è l'augurio che mi faccio, che riconosce i meriti e le capacità. La nostra offerta è ben chiara, vediamo chi presenteranno loro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sfida che lo attenderebbe con il centrodestra qualora decidesse di ricandidarsi alle amministrative nel 2021. "Un'alleanza organica con i 5Stelle? Credo che sia prestissimo per il voto amministrativo, sono molto curioso di capire cosa sarà dei 5Stelle fra alcuni mesi - ha notato Sala, ospite dell'assemblea della corrente del Pd Base Riformista -. Non è detto che in queste tensioni, che evidentemente ci sono al loro interno, rimarranno insieme nella forma attuale. Chissà".