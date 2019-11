Morricone torna a dirigere per il Papa

ROMA, 29 NOV - "L'anno prossimo ci dovrebbe essere un concerto nell'Aula Nervi, in Vaticano. Non potevo dire di no". E così Ennio Morricone, dopo l'addio alle scene dato con il concerto tenuto a Lucca il 29 giugno scorso, annuncia a sorpresa un ritorno alla direzione d'orchestra per il 2020. L'occasione è la consegna dell'onorificenza dell'Ordine del Sol Levante, a Roma. "Ho anche scritto alcune cose: una per uno spot pubblicitario e un'altra, un po' scorbutica, che sarà eseguita da mio figlio a inizio 2020 in piazza del Duomo a Milano. Ma non ha niente a che vedere con la musica da cinema". (ANSA).