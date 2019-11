Casa in affitto ma 'no a stranieri'

FIRENZE, 29 NOV - "No stranieri". C'era scritto così in un portale di annunci immobiliari in calce alla proposta di affitto di un appartamento a Grosseto. Lo denuncia il sindacato Fiaip Toscana, federazione italiana degli agenti immobiliari. "Un bilocale a Grosseto - riferisce Fiaip - è stato messo in locazione con un canone mensile di 520 euro. Con postilla chiaramente razzista: questo annuncio pubblicato, e poi modificato dal portale, infatti, non era rivolto a potenziali locatari stranieri" e, scrive Fiaip, "pubblicare su un portale online la dicitura 'no stranieri' è chiaramente un atto discriminatorio". "La nostra Federazione è da sempre attenta al rispetto della persona ed aderisce orgogliosamente al protocollo sottoscritto con Unar - l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, protocollo in questi ultimi tempi soggetto a rinnovo", commenta Simone Beni, presidente regionale di Fiaip.