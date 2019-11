Scontro auto-scuolabus, feriti lievi

PALAIA (PISA), 29 NOV - Tanta paura ma nessun ferito grave per un incidente stradale tra un'auto e un pullman adibito a scuolabus a Palaia, nel Pisano. L'impatto è stato molto violento e il bus si è adagiato contro un albero che costeggia la strada con le porte bloccate: all'interno c'erano 12 studenti rimasti solo lievemente contusi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 è i vigili del fuoco per liberare i ragazzi e mettere in sicurezza i veicoli. Anche il conducente dell'auto non ha riportato ferite preoccupanti e la dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio di carabinieri e polizia locale. Per cause in corso di accertamento lo scontro è avvenuto quasi frontalmente e il pullman dopo l'urto è rimasto appoggiato all'albero.