Tv: I Medici, Lorenzo il magnifico tra maturità e vendetta

ROMA, 29 NOV - "La stagione precedente è chiusa con la congiura dei Pazzi, in cui il fratello, Giuliano, viene assassinato nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Adesso la storia prosegue con Lorenzo che è disposto a tutto pur di difendere la sua famiglia dai nemici. Vivrà un periodo di maturità. La definirei più black. La terza stagione tratteggia l'ascesa e la caduta di una figura storica e "visionaria" per Firenze, un uomo complesso, che ritroviamo alle prese con il desiderio di vedetta e riscatto". Daniel Sharman è il protagonista della serie tv "I Medici", coprodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group, venduta inoltre 100 paesi. Ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer. L'attore londinese è entrato nel cast nella seconda stagione nei panni di Lorenzo il Magnifico e lo ritroviamo ora nella terza, che ha per sottotitolo "Nel nome della famiglia", in onda dal 2 dicembre su Rai1 per quattro prime serate. Mentre il nuovo regista sarà il canadese Christian Duguay. Ritroveremo l'attore britannico tornato ad interpretare il ruolo de il 'Magnifico', personaggio che dovrà cercare di continuare a consolidare il suo potere a Firenze e farsi valere anche nel territorio più esteso dello scacchiere italiano ed internazionale. Lorenzo avrà però anche dei nuovi nemici, tra questi spiccano Giacomo Spinelli, interpretato dalla new entry Giorgio Marchesi ed il nuovo papa Innocenzo VII, cui presta il volto Neri Marcorè. Il Regista aggiunge: "Erano tempi di grandi cambiamenti e personaggi straordinari, come Botticelli, Leonardo da Vinci e Savonarola, che ricercavano nuovi modelli nell'arte, nella filosofia e nella fede".Fra le principali conferme nel cast de 'I Medici 3' ritroveremo anche l'attrice Alessandra Mastronardi che impersonerà ancora Lucrezia Donati, moglie del mercante Ardinghelli, nonché amante del protagonista Lorenzo.l'attrice Synnove Karlsen sarà ancora Clarice Orsini, moglie di Lorenzo e madre di Bianca (Aurora Ruffino), quest'ultima nella precedente stagione aveva sposato un esponente della famiglia avversaria, ovvero Guglielmo De Pazzi (Charlie Vickers). (ANSA).