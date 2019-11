Autostrade: Di Maio, compatti su revoca

NAPOLI, 29 NOV - "Il Governo è compatto e lo è il Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione autostradale a Benetton". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell'inaugurazione della sede di Cassa depositi e prestiti, a Napoli. "Ricordo tanti episodi in cui la Lega chiese di non togliere le concessioni ai Benetton - ha affermato - In più casi abbiamo avuto o lo stesso Salvini o persone come l'ex viceministro Rizzi che si sono posti contro la revoca delle concessioni".