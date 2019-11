Conte,buone politica contro disillusione

MILANO, 29 NOV - "La coesione territoriale e strumenti come le Macro-regioni testimoniano come le buone politiche rappresentino un efficace antidoto alla disillusione nei confronti dell'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Forum Eusalp. "In questo spirito - ha aggiunto - sosteniamo l'inserimento, promosso da parte della Commissione europea, dell'obiettivo di 'Un'Europea più vicina ai cittadini' nei programmi europei transnazionali". Su questo, ha detto Conte, "c'è una nuova sensibilità, sta cambiando il vento".