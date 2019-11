Di Maio,su prescrizione no a dietrofront

NAPOLI, 29 NOV - "La riforma della prescrizione entra in vigore il primo gennaio, il lavoro è già stato fatto". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti all'inaugurazione della sede di Cassa depositi e prestiti a Napoli. "Ora mi si dice che poteva esserci un blitz in Parlamento per fermare la nostra riforma - ha aggiunto Di Maio - e se qualcuno vuole votare un provvedimento che ci fa tornare ai tempi berlusconiani spero che non sia qualcuno di maggioranza".