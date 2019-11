Chiusa Flaminia per verifiche viadotto

SPOLETO (PERUGIA), 29 NOV - E' stata chiusa nella notte in entrambi i sensi di marcia la statale "Flaminia" tra Strettura e il valico della Somma (per circa quattro chilometri dove è in corso un'ispezione programmata su un viadotto da parte dell'Anas. Il provvedimento - spiega la società - è stato adottato per consentire il completamento delle attività di verifica. La polizia stradale non segnala particolati criticità per il traffico tra Spoleto e Terni. I mezzi "leggeri" (fino a 3,5 tonnellate) sono deviati sul vecchio tracciato della Flaminia, con indicazioni sul posto. Il traffico pesante - spiega l'Anas - è invece dirottato sulla strada statale 209 "Valnerina". (ANSA).