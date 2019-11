Due cadaveri trovati nel Bresciano

BRESCIA, 29 NOV - Due cadaveri sono stati trovati in tempi e luoghi diversi questa mattina ad Azzano Mella, nel Bresciano. Si tratta di un uomo di origine marocchina, trovato impiccato in un parco pubblico, e di una donna italiana, 46 anni, abbandonata senza vita nelle campagne dello stesso paese della Bassa. I due avevano una relazione e la prima ipotesi degli inquirenti è quella di un omicidio-suicidio. Le indagini sono ancora in corso.