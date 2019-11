Torino:disinnesco bomba coinvolge 60mila

TORINO, 28 NOV - Dureranno dalle 5 alle 7 ore le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel centro di Torino. Poco meno di 10 mila persone - per la precisione 9.582, abitanti nella 'zona rossa' - domenica primo dicembre dovranno lasciare casa; i 50 mila residenti nella 'zona gialla' potranno restare nelle loro abitazioni rispettando alcune accortezze, ma non potranno uscire fino al termine delle operazioni. Per precauzione verrà chiuso anche lo spazio aereo e i voli cancellati potrebbero essere sino a 34. Il programma dell'intervento è stato illustrato in Prefettura. L'ordigno della Seconda Guerra Mondiale sarà disinnescato dai militari del 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Taurinense. Dalle 7 alle 9 le oltre 3mila famiglie della 'zona rossa', dovranno lasciare le loro abitazioni. La Città ha allestito un centro di accoglienza ai padiglioni 2 e 3 del Lingotto. La metro sarà chiusa dalle 8.30, sino al termine dei lavori, tra le stazioni Lingotto e Porta Nuova. Previsti collegamenti alternativi.