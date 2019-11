Anelli, università ruolo contro barbarie

MILANO, 28 NOV - "Il ruolo delle università, tra i tanti soggetti chiamati in gioco, è ineludibile, sia per concorrere alla costruzione e al riconoscimento delle culture dei contesti nazionali in cui operano, sia per rendere possibile il dialogo con le identità altre, per superare la reciproca accusa di "barbarie". Lo ha detto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano inaugurando il 99mo anno accademico dell' ateneo a cui partecipa anche il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che terrà una prolusione sul tema della costruzione della pace. Secondo il rettore, "i conflitti hanno con innegabile evidenza una radice sempre più profondamente culturale" e per questo le condizioni di una "coesistenza pacifica, della collaborazione tra i popoli e di una prosperità diffusa possono scaturire soltanto dalla capacità di far dialogare tradizioni e modelli sociali differenti, che implica anzitutto l'instaurazione di una relazione di mutuo riconoscimento e rispetto".