Torino-Israele alleate per l'innovazione

TORINO, 28 NOV - Il Comune di Torino ha firmato, alla presenza del ministro Paola Pisano, un patto di collaborazione tra Torino City Lab e Israel Innovation Authority, ma è polemica per la dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che amministra la Città, contro Israele. "Ci opponiamo a qualsiasi forma di oppressione del popolo palestinese - tuonano i consiglieri pentastellati per voce della capogruppo, Valentina Sganga - non ci deve essere nessun contributo da parte di Torino a progettare e sperimentare tecnologie che possono avere un risvolto bellico. La sindaca (che ha firmato l'intesa, ndr) conosce questa posizione". "La sensibilità del Consiglio su questo tema è nota e io la condivido - ribatte la sindaca - ma è un accordo che si va a delineare in ambito esclusivamente civile e che porta un importante indotto e ricadute economiche sul territorio e va nella direzione di tecnologie a servizio e non contro le persone".