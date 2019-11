Castelli, 100 mln in più ai Comuni

ROMA, 27 NOV - "Nel 2020 saranno stanziati 100 milioni in più ai Comuni: recupereranno così una quota dei 564 milioni tagliati nel 2014. La norma verrà inserita in manovra durante l'iter parlamentare. Su questo verrà aperto un tavolo tecnico, con l'impegno da parte del governo a far recuperare, gradualmente, tutte le risorse tagliate fino al raggiungimento dei 564 milioni". Lo ha detto, a margine dell'incontro con l'Anci a Palazzo Chigi, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.