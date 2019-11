Turchia: leader Amnesty rischia 15 anni

ISTANBUL, 27 NOV - La procura di Istanbul ha chiesto una condanna per "associazione terroristica" nei confronti di Taner Kilic, l'ex presidente e attuale presidente onorario di Amnesty International in Turchia, accusato di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Kilic, scarcerato nell'agosto 2018 dopo oltre un anno di detenzione preventiva, rischia fino a 15 anni di prigione. Condanne minori per "sostegno a un'organizzazione terroristica senza esserne membri" sono state chieste per altri cinque attivisti per i diritti umani, tra cui l'ex direttrice dell'ong in Turchia Idil Eser, imputati insieme a Kilic e parte del gruppo cosiddetti "10 di Istanbul", fermati per una riunione svolta nell'isola di Buyukada ritenuta eversiva dai magistrati. L'assoluzione è invece stata chiesta per gli altri 5 imputati, tra cui 2 stranieri, un tedesco e uno svedese. La prossima udienza del processo, al termine della quale potrebbe arrivare la sentenza, è stata fissata il prossimo 19 febbraio.