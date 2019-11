Dl fisco:verso rinvio lotteria scontrini

ROMA, 27 NOV - Un rinvio a luglio della lotteria degli scontrini, con una serie di semplificazioni e un periodo di sospensione delle sanzioni per i commercianti. E' il contenuto di alcuni emendamenti dei relatori al dl fisco, che sono ancora la vaglio del governo e non stati ancora depositati. Lo ha anticipato il relatore Gian Mario Fragomeli in una conversazione con i giornalisti, alla Camera. Confermati anche il rinvio del 730 a settembre e la riformulazione della norma su appalti e subappalti.