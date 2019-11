Papa 'benedice' #XmasFacts di Cube Radio

CITTA' DEL VATICANO, 27 NOV - Si parlerà del Natale ma anche di curiosità legate a questa festa affiancandole a brevi riflessioni prendendo spunto dalle Sacre Scritture: #XmasFacts, si chiama così la nuova produzione multimediale di Cube Radio ha preso il via ufficiale oggi con un tocco di Papa Francesco al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Un 'clic' a tutti gli effetti che il Papa ha dato direttamente sul tablet di Jasmine Pagliarusco e Mattia Franchini, studenti dello Iusve, l'Istituto Universitario Salesiano di Mestre. "Il percorso di comunicazione per contagio che abbiamo attivato - spiega Marco Sanavio, direttore di Cube Radio - è destinato prioritariamente agli studenti universitari e ai loro coetanei ma è pensato anche per quanti non hanno grande confidenza con la pratica cristiana ma accolgono volentieri proposte di spiritualità non convenzionale".