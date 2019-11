Sul Toula solo freerider esperti

AOSTA, 27 NOV - Il ghiacciaio del Toula ai piedi del Monte Bianco, uno dei più classici e suggestivi itinerari di sci fuori pista delle Alpi, sarà da questo inverno off limits per i meno esperti. E' stata infatti chiusa la scala metallica che consentiva, dal Colle del Toula, di accedervi agevolmente per la discesa fino al Pavillon du Mont Fréty. Ad annunciare l'inagibilità della famosa 'scala' è stata la società Funivie Monte Bianco per l'impossibilità di verificarne "strutturalmente la tratta più alta, attualmente inglobata dal ghiacciaio". Al ghiacciaio si può ora accedere solo dall'impegnativo Canale del Tedesco, 200 metri con una pendenza di 45 gradi, riservato ai freerider più preparati e, possibilmente, accompagnati da una guida alpina.