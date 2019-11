Ue: Salvini, Mes è fondo ammazza Stati

ROMA, 27 NOV - "Ormai è chiaro che si tratta di un fondo 'ammazza Stati'. Voglio vedere negli occhi i parlamentari dei Cinque Stelle quando voteranno questa cambiale in bianco a favore di un istituto privato". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del Mes a margine della manifestazione degli ambulanti davanti a Montecitorio. "Su questo tema del Mes come su mille altri - aggiunge - non so se il governo sia composto da complici o da incapaci".