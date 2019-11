Manovra: Meloni, no a nuove tasse

ROMA, 27 NOV - "Il combinato disposto tasse sulla plastica e tasse sullo zucchero rischia di fare scappare le aziende dal territorio nazionale, con ricadute devastanti per i posti di lavoro. Se prima lo Stato incassava 100 da un'azienda, quando questa chiude o si sposta all'estero per le tasse eccessive, lo Stato non incassa più nulla e deve pure pagare il sussidio di disoccupazione ai lavoratori. La manovra depressiva dei rosso gialli è un cataclisma per la Nazione, domenica a Bologna presenteremo la nostra proposta. Un'altra Italia è possibile". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.