Piazza Fontana, 50 anni con Mattarella

MILANO, 27 NOV - Il 12 dicembre si celebrano i 50 anni dalla strage di piazza Fontana, in cui persero la vita in seguito allo scoppio di una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura 17 persone, e il Comune di Milano celebrerà l'anniversario con una seduta straordinaria del Consiglio comunale a cui parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Consiglio si terrà prima del corteo che tradizionalmente parte da piazza della Scala per concludersi in piazza Fontana, con gli interventi delle autorità. In aula interverranno il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i rappresentanti dell'associazione dei familiari delle vittime della strage.