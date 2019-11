Thanksgiving, Trump grazierà un tacchino

NEW YORK, 26 NOV - Sarà Bread o Butter? Alla Casa Bianca è tutto pronto per la tradizionale cerimonia del tacchino in cui, in occasione del giorno del Ringraziamento, il presidente Trump grazierà uno dei pennuti evitandogli di finire arrosto. In attesa della sentenza, i due tacchini (Pane e Burro) hanno ricevuto un trattamento di lusso e attendono la cerimonia in una stanza di un albergo a cinque stelle a Washington. Bread e Butter pesano rispettivamente 20,5 e 21,3 chili e provengono dalla Carolina del Nord. Sul suo sito la Casa Bianca ha anche lanciato una sorta di sondaggio in cui gli americani possono suggerire chi dei due dovrà essere graziato. L'anno scorso entrambi i tacchini (Peas and Carrots) candidati alla grazia alla fine furono entrambi risparmiati da Trump.La cerimonia del tacchino è un'istituzione che risale agli anni '40 quando i diversi presidenti americani hanno cominciato a risparmiare i tacchini a loro donati per il giorno del Ringraziamento. E' diventata invece una tradizione con George H.W. Bush