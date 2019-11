Inaugurata a Rom targa per Tarantelli

ROMA, 26 NOV - Roma ricorda Ezio Tarantelli. Questa mattina il Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ha inaugurato con i familiari, il figlio Luca e la moglie Carole, e con la Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello e l'Assessore alla Cultura del Municipio II, Lucrezia Colmayer una targa commemorativa in via delle Alpi dove l'economista visse dal 1970 fino alla morte, avvenuta il 27 marzo 1985 nel parcheggio della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza per mano delle Brigate Rosse. Tarantelli, economista e docente alla Sapienza, nell'81 elaborò la proposta di predeterminazione dell'inflazione e degli scatti di scala mobile, che sarà la base per l'accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 e, più in generale, dei patti sociali del 1992-93. Ispirò anche il decreto del 14 febbraio '84 che si proponeva di fermare, con il taglio della scala mobile, la rincorsa tra prezzi e salari, che fu seguito da dure polemiche.