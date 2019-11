Terrore bus, teste: c'era anche musica

MILANO, 26 NOV - Ha inserito anche alcuni minuti di un brano dal titolo 'A cool wind is blowing' del musicista armeno Djivan Gasparyan, all'inizio del suo "video proclama", l'autista Ousseynou Sy, che prese in ostaggio 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella sul bus che guidava e diede fuoco al mezzo, lo scorso 20 marzo a San Donato Milanese. Lo ha spiegato un carabiniere del Nucleo antiterrorismo di Milano testimoniando nel processo davanti alla Corte d'Assise a carico del 47enne accusato di strage e altri reati. "Dopo il brano, è partito il suo video proclama che era molto semplice - ha aggiunto il teste - si tratta di un lungo monologo in cui Sy riprende se stesso, senza montaggio. Questo ci ha fatto subito ipotizzare che l'uomo non fosse legato a movimenti di natura eversiva". Oggi è attesa anche la deposizione di un collega autista di Sy e a chi il senegalese commissionò l'acquisto di un taser, una pistola elettrica, su internet.