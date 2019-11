Di Maio,Contratto affronti fondi partiti

ROMA, 26 NOV - "È evidente che c'è un problema serio per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti che ricevono i partiti. Lo abbiamo chiesto in più occasioni e continuiamo a farlo oggi: serve subito una commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio. Si chiami patto, contratto, accordo, l'importante è che ci siano i contenuti. Questo Governo durerà tre anni, se le forze politiche di Governo saranno compatte". Così Luigi Di Maio dopo le perquisizioni della Gdf nell'inchiesta Open.