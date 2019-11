Ministro Provenzano in Sardegna

CAGLIARI, 26 NOV - Al via nella sede di rappresentanza della presidenza della Giunta, Villa Devoto, a Cagliari, il confronto tra il ministro per Sud Giuseppe Provenzano e il governatore Christian Solinas. Sul tavolo l'istituzione delle Zes in Sardegna e le questioni relative alla metanizzazione dell'Isola. Provenzano sarà alle 13 in via Emilia, sede della segreteria regionale del Pd, per un tavolo con i vertici regionali del partito. Alle 16 appuntamento nell'Aula Magna Baffi dell'Università per l'inaugurazione della Scuola di Politiche fondata da Gianni Letta. Prima del vertice con Solinas, il ministro ha incontrato Confindustria Sardegna e i sindacati confederali.