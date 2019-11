Ticino in calo, rientra emergenza Pavia

PAVIA, 26 NOV - Sta lentamente rientrando nella normalità la situazione dei fiumi in provincia di Pavia, dopo la situazione di emergenza vissuta ieri e domenica per le abbondanti piogge dei giorni precedenti. A Pavia il Ticino continua a calare e si è ritirato da via Milazzo, la strada del Borgo Basso che si affaccia sul fiume. Rimane comunque attivo il presidio allestito vicino al Ponte Coperto, con la presenza di protezione civile, vigili del fuoco e 118. Al Ponte della Becca è sceso il livello del Po: alle 8 di questa mattina era di 5,17 metri sopra lo zero idrometrico, dopo aver sfiorato ieri i 6 metri. I fiumi comunque continueranno ad essere monitorati con attenzione per almeno altre 36 ore, anche perché per domani si attendono nuove precipitazioni.