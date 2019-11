A26: a Genova trasporto pubblico gratis

GENOVA, 26 NOV - Il sindaco di Genova Marco Bucci ha disposto l'utilizzo gratuito dell'intera rete urbana di trasporto pubblico Amt (metropolitana, autobus, ascensori e funicolari, navebus, con la sola eccezione del servizio commerciale volabus) da stamani fino alla cessazione dell'emergenza per la chiusura dell'A26. La frequenza dei mezzi pubblici sarà intensificata in tutta la città per scongiurare il rischio di una paralisi del traffico.