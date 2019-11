P. Fortunato, non giriamoci altra parte

PERUGIA, 25 NOV - "Non giriamoci dall'altra parte": è l'appello di padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi che interviene in merito al video del salvataggio da parte della guardia costiera di 149 persone, fra le quali un bimbo di neanche un anno e un ipovedente. "Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta di non vedere" afferma il francescano. "Gli uomini della guardia costiera - sostiene ancora padre Fortunato - sono sempre pronti ad intervenire e a lanciarsi in mare pur di salvare una vita mettendo a rischio la propria. Accolgo l'appello dell'amico Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, a candidare la guardia costiera a Premio Nobel per la pace. In questi giorni di preparazione al Natale dove san Francesco volle vedere con gli occhi i disagi dell'umanità, questa tragica pagina apra la mente e il cuore di ogni uomo". (ANSA).