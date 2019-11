Tenta dar fuoco alla moglie, arrestato

FIRENZE, 25 NOV - Ha tentato di dar fuoco alla moglie cospargendole gli abiti di alcol durante una lite. Perciò un 47enne romeno è stato arrestato dalla polizia per tentate lesioni. L'episodio è accaduto alla periferia di Firenze, in via del Pesciolino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato di dar fuoco alla donna e pure alla loro casa, alloggio di fortuna ricavato in un'ex fabbrica, dicendole che così sarebbero morti insieme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, avvisati dalla donna che è riuscita a fuggire in strada, poi polizia e 118. La vittima, che quando è stata soccorsa indossava un pigiama impregnato di alcol, è una 40enne kosovara che non ha riportato lesioni. In passato il romeno avrebbe avuto già atteggiamento violenti nei suoi confronti. In particolare, secondo quanto riferito dalla polizia, in un caso avrebbe cercato di far esplodere il loro alloggio con delle bombole del gas, e in un altro l'avrebbe minacciata con un coltello.