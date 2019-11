Maltempo, SS131 chiusa e scuole evacuate

SASSARI, 25 NOV - Ancora allarme e disagi nel Sassarese per le forti piogge. Chiusa per allagamenti anche la strada statale 131 all'altezza delle gallerie di Chiguzzu, con il traffico automobilistico deviato sulla viabilità secondaria. Nella frazione di Caniga sono stati evacuati i due edifici della scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, completamente allagati. I genitori dei bambini sono stati richiamati dopo l'inizio delle lezioni per riprendere i loro figli e riportarli a casa. Ma i disagi causati dalla pioggia che dalle prime ore del mattino sta cadendo copiosa stanno bloccando tutta la città. A Predda Niedda la polizia locale ha dovuto interdire il passaggio nella zona della strada 11, che risulta allagata e i vigili del fuoco in collaborazione con i volontari dell'associazione di volontariato Misericordia stanno evacuando uffici ed esercizio commerciali che si trovano nel piazzale davanti al supermercato Eurospin.