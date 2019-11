Sardine, di nuovo online pagina Fb

BOLOGNA, 25 NOV - E' tornata visibile agli utenti di Facebook la pagina '6000 Sardine' e così anche quella '6000 Sardine 2' che era stata creata per l'alto numero di adesioni a quella originale. Il blocco era stato annunciato con un comunicato dai creatori del movimento spontaneo che ieri, in occasione della visita di Salvini, ha richiamato in piazza anche a Rimini 7mila persone. "La pagina 6000 sardine è di nuovo on-line! 'La pagina non presenta violazioni'. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull'accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento", si legge sulla pagina ufficiale del movimento nato a Bologna. "Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l'avesse capito... Grazie a tutti!", prosegue il messaggio.