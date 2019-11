Violenza donne: Casellati, è mattanza

ROMA, 25 NOV - "Il bilancio dei femminicidi nel nostro Paese ci restituisce la fotografia di una agghiacciante e inaccettabile mattanza di genere. Nel 2019 sono state 96 le vittime, una donna uccisa ogni tre giorni: una violenza che va fermata con la formazione, la prevenzione, il contrasto e senza concedere sconti a nessun atteggiamento di sopraffazione, da quello fisico a quello psicologico". Lo ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Presidente Casellati ha aggiunto: "Nessuna misura penale, processuale o amministrativa potrà mai avere una piena efficacia se, accanto a leggi chiare e pene certe, non vi sarà un impegno altrettanto incisivo sul piano dell'educazione, della cultura e dell'informazione". "Le leggi non bastano se le menti non cambiano" ha concluso.