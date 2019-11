Riapre strada regionale Champorcher

AOSTA, 25 NOV - Rientra l'allerta per il pericolo valanghe e i 250 abitati di Champorcher (Aosta) escono dall'isolamento in cui si trovavano da venerdì. E' stata infatti da poco riaperta la strada regionale che collega il paese con il fondo valle, chiusa venerdì per la caduta di una colata di neve che ha invaso la carreggiata. "Stiamo tornando lentamente alla normalità", spiega all'ANSA il sindaco Alice Chanoux. Oggi le scuole rimangono ancora chiuse, ma le lezioni riprenderanno domani.