Venezia:in 500 sotto pioggia contro Mose

VENEZIA, 24 NOV - Nemmeno la pioggia, che scende da stamani incessantemente, nè l'acqua alta ha fermato a Venezia la manifestazione organizzata da 'No Grandi Navi' stavolta contro il Mose, il sistema di paratie mobili al centro delle polemiche dopo l'eccezionale marea dei giorni scorsi che ha mandato sott' acqua la città lagunare. Così in 500, all'unisono con il pollice verso, trascinati dal Comitato contro le Grandi Navi, si sono radunati in campo santa Margherita e hanno raggiunto Campo Santo Stefano per il comizio finale.Il corteo, formato da veneziani d' ogni età, era aperto da uno striscione sui cui si leggeva 'Brugnaro dimettiti',accompagnato da altri('No Mose' e 'Salviamo Venezia'),e da decine di bandiere del 'No Grandi Navi'.Nei giorni scorsi il Comitato aveva definito le dighe mobili "grande opera pubblica con grande ritardo, mai collaudata, che più che una certezza è una incognita concepita per uno scenario ormai superato". Altre iniziative simili sono in programma nei prossimi giorni.