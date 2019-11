Afghanistan, ucciso un dipendente Onu

KABUL, 24 NOV - Un dipendente straniero dell'Onu in Afghanistan è rimasto ucciso in un attentato dinamitardo compiuto a Kabul, nel quale sono rimaste ferite almeno altre cinque persone. Lo rende noto il ministero dell'Interno afghano, che precisa che almeno due dei feriti sono cittadini afghani che lavorano anch'essi per le Nazioni unite. L'attacco, compiuto in serata, non è stato ancora rivendicato.