Casellati, viadotto? Stop misure tampone

ROMA, 24 NOV - "Il crollo del viadotto lungo la Savona-Torino è l'ennesima, drammatica fotografia di un'Italia che, sotto il profilo idrogeologico, vive una fase di pericolo permanente ed è sbagliato e fuorviante parlare di emergenza-maltempo ogni qualvolta si verificano avvenimenti di questo genere. Urgono misure strutturali e non più provvedimenti-tampone: mi riferisco a una mappatura strategica delle aree e delle infrastrutture a rischio e un piano per la messa in sicurezza dei territori. Non si può più sprecare un solo giorno". Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in merito al crollo, causato da una frana dovuta alle forti piogge, di un tratto di viadotto di una trentina di metri lungo l'autostrada A6 Torino-Savona.