Usa, social chiudano account leader Iran

WASHINGTON, 24 NOV - Il dipartimento di stato Usa ha sollecitato Facebook, Instagram e Twitter a sospendere gli account dei leader del regime iraniano finché internet non sarà ripristinato nel Paese, in presa alle proteste dopo il caro benzina. "E' un regime profondamente ipocrita: sospende internet mentre il suo governo continua ad utilizzare tutti i suoi account sulle reti sociali", ha detto l'inviato americano per l'Iran, Brian Hook, in una intervista a Bloomberg. "Chiediamo alle società delle reti sociali come Facebook, Instagram e Twitter di sospendere gli account della guida suprema Khamenei, del ministro degli esteri Zarif e del presidente Rohani finché non restituiscono internet al loro popolo", ha dichiarato Hook.