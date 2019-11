La Camera celebra giorno "femminicidio"

ROMA, 24 NOV - Prima una panchina rossa nel cortile di Montecitorio, poi la facciata del palazzo illuminata di arancione per la campagna Onu Orange the world. Così la Camera dei deputati celebra domani pomeriggio la giornata internazionale contro la violenza alle donne, con due eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. La panchina sarà installata alle 15.30 nel cortile d'onore di Montecitorio, grazie all'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno al bilancio della Camera che è stato presentato dalla vicepresidente Maria Edera Spadoni e sottoscritto dai vicepresidenti Mara Carfagna, Ettore Rosato e Fabio Rampelli. Tutte le panchine - compresa quella di Montecitorio - riportano il numero nazionale antiviolenza 1522. Alle 18 toccherà alla facciata del Palazzo. L'iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione internazionale delle Nazioni unite in cui il colore arancione simbolizza un futuro più luminoso, libero dalla violenza.