Maltempo:allagamenti Elba,intervento Vvf

PORTOFERRAIO (LIVORNO), 24 NOV - I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi per allagamenti nel comune di Portoferraio (Livorno) all'Elba in conseguenza di un forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola: allagamenti in via del Carburo, via Gasparri e viale Elba. I pompieri sono intervenuti sempre per un allagamento in località Schiopparello, mentre un altro intervento è stato effettuato per una frana di piccola entità in via Mentana, sempre nel comune di Portoferraio.