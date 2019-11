Usigrai, uno spot per dire basta alla violenza sulle donne

ROMA, 24 NOV - "La violenza contro le donne è una questione maschile, è un dramma causato dagli uomini. Per sconfiggerla è indispensabile cambiare la cultura degli uomini: abituati a un'idea di possesso e incapaci di accettare i rifiuti. Per questo l'Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, ha realizzato lo spot "#DaUomoAUomo": volti e voci maschili dell'informazione che parlano "a noi uomini" per fermare l'abominio della violenza sulle donne". Lo annuncia in una nota l'esecutivo del sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini. "Lo spot - spiega l'Usigrai - andrà in onda lunedì 25 novembre in tutti i tg, giornali radio, siti internet e account social delle testate giornalistiche della Rai. È stato ideato dalla Commissione Pari Opportunità dell'Usigrai (scritto da Piergiorgio Giacovazzo e Danilo Cretara, con la collaborazione di Roberta Balzotti, Carla Monaco e Monica Pietrangeli) con la consulenza di Stefano Ciccone dell'associazione Maschile Plurale. Ed è stato realizzato interamente con risorse interne della Rai: il telecineoperatore Enrico Venier, il montatore Andrea Castagnone, il responsabile della grafica Alessandro Cossu, la regista Silvia Belluscio". (ANSA).