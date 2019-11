Esonda lago Lugano,a rischio fiume Tresa

MILANO, 24 NOV - Le forti precipitazioni che hanno colpito il Canton Ticino hanno fatto innalzare il livello del lago di Lugano, che sta esondando sui paesi rivieraschi svizzeri e italiani, mentre il fiume Tresa emissario del Ceresio è ai livelli di guardia ed è stato chiuso a livello precauzionale il ponte della SS 394 tra i comuni di Luino e Germignaga. Lo comunicano i vigili del fuoco di Varese, aggiungendo che il distaccamento locale di Luino è stato evacuato in quanto a rischio esondazione e il comune di Luino ha messo a disposizione le scuole elementari per ospitare il personale operativo. Qui è stata allestita L'Unità di Crisi Locale. Per tutta la notte sono stati monitorati i punti sensibili come la diga di Creva, che insiste sul fiume Tresa. Gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) sono in costante contatto con i tecnici del bacino artificiale di Creva, per aggiornare i dati previsionali sulle portate del corso d'acqua.