Auto in fiume Bormida, dispersa donna

ALESSANDRIA, 24 NOV - Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida a Sezzadio, in provincia di Alessandria, e una donna di 52 anni, rimasta intrappolata nel mezzo trascinato via dalla piena, risulta dispersa. Gli altri due occupanti, un uomo di 62 anni e una donna di 31, sono riusciti a liberarsi. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri con un elicottero nel tentativo di rintracciare il mezzo. Non è chiaro al momento se all'origine dell'incidente ci sia stata una imprudenza del conducente.