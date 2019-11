Maltempo, annullata maratona di Torino

TORINO, 24 NOV - E' stata annullata causa maltempo la maratona di Torino, in programma questa mattina. La decisione del Comune, con apposita ordinanza, d'intesa con il Comune di Moncalieri, per il persistere delle precipitazioni e lo stato dei corsi d'acqua, peggiorato rispetto le previsioni delle scorse ore. "Siamo i primi a essere dispiaciuti - continua Viano -, ma non ci sono le condizioni per correre", spiega Alessandra Viano, amministratore di Team Marathon, che organizza la competizione. Le iscrizioni saranno valide per l'edizione 2020.